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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 633634635636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 01:28

  Son of Sun написав:На практике снимаю, на фоне остального пластика, это самый бесполезный "платинум".


в словакии? прибалтике есть опыт?
в банкоматах каких банков?

З.Ы.
интересуют банки/банкоматы которые не берут своей комиссии при снятии
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 06:12

  uaprofi написав:
  Son of Sun написав:На практике снимаю, на фоне остального пластика, это самый бесполезный "платинум".


в словакии? прибалтике есть опыт?
в банкоматах каких банков?

З.Ы.
интересуют банки/банкоматы которые не берут своей комиссии при снятии

в банкоматах именно банков, не euronet или подобное.
Опыта снятия в указанных странах нет (Германия - да). При выдаче блокируется еще 2-3% якобы за возможную комиссию банка-собственника банкомёта.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:46

  Son of Sun написав:
  Кочевник написав:Може платили в Гейропах? Бо за них вже наливають.

Функціонал валютної "платини" зводиться до пластику для очистки скла.


Поясните, пжл, что имели в виду.
Хотел обзавестись долларовой картой для оплаты через инет с минимальной комиссией.
Из ваших слов выходит, что OTP Tickets Travel Card Лояльний - это не вариант?
Teo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:48

Re: ОТП БАНК

Якщо кешбек в європейських магазинах неважливий, то навіть гарний варіант.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:55

Кочевник
Дякую. Кешбек не принциповий. Основний шоп у Штатах.
Може ще в курсі. Чому на сайті вказано, що тарифи по цій картці 0 грн., а у відділені почали говорити про ця карта типу "тільки у грн, тому вам просто классик" а там 1,6+0,6 (за смс). Якась плутанина
Мені 0 більше подобається ніж 1,6+06 ))
Teo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:08

  Teo написав:
  Son of Sun написав:
  Кочевник написав:Може платили в Гейропах? Бо за них вже наливають.

Функціонал валютної "платини" зводиться до пластику для очистки скла.


Поясните, пжл, что имели в виду.
Хотел обзавестись долларовой картой для оплаты через инет с минимальной комиссией.
Из ваших слов выходит, что OTP Tickets Travel Card Лояльний - это не вариант?


Цей "платинум" дорівнює рівню деяких звичайних дебеток. Хіба що на убері можна кататись за 1\2 ціни по певних маршрутах.
Раніше бонуси з валютної карти можна було використати для купівлі (з шаленою націнкою) квитків на tickets.ua, зараз це прибрали.
На даний момент карта лежить на полиці, чекає або коли інші банки зменшать наповненність карток такого рівня, або отп щось придумає і зробить цікавим цей продукт.

В якій валюті ви будете платити? Якщо доларова карта і оплата в USD, то підійде будь-яка, навіть віртуальна.
Якщо валюта платежу відрізнятиметься від валюти карти, то отр використовує свій курс обміну.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:26

Тут є якісь зарплатні карти?
Де тарифи глянути?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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  Квесторе_поверніться написав:Тут є якісь зарплатні карти?
Де тарифи глянути?

Есть.
В рамках зп проектов.
Тарифы скорее всего зависят от конторы и насколько плотно она входит в банк.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 02:52

цыган уже посписывал абонку ... получается теперь биллят не в посл день мес., а в предпоследний
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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