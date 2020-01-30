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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:47
Брату пришла смс от ОТП.
Vam pohodzheno kredytnyy limit na 20000 hrn. Pilhovyy period do 55 dniv ta myttyeva rozstrochka! Zvernitsya za nomerom 0444923891 do 10.02.2020 dlya otrymannya
Звонит по номеру, девочки ничего не знают. Предлагают позвонить на стандартный номер ГЛ. И роботу сказать "кредитный лимит", робобаба отвечает, что лимит 0 и отключается.
Кто-то с таким сталкивался? Как пройти этот квест? Или лучше с паспортом сразу в отделение?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:52
Так все равно обнулят если интенсивно пользоваться. Ну их в опу.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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DENVER_S
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:01
DENVER_S написав:
Так все равно обнулят если интенсивно пользоваться. Ну их в опу.
Та то понятно, но именно по этой карте никто свинячить не будет, выхлоп совсем маленький. Ну может раз в два месяца, чтоб не залёживалась.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:07
Щодо плати за смс. Дивно. По GAC абонка знялася, по Тікетсу - ні.
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