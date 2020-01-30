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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 634635636637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:47

Re: ОТП БАНК

Брату пришла смс от ОТП.
Vam pohodzheno kredytnyy limit na 20000 hrn. Pilhovyy period do 55 dniv ta myttyeva rozstrochka! Zvernitsya za nomerom ‎0444923891 do 10.02.2020 dlya otrymannya

Звонит по номеру, девочки ничего не знают. Предлагают позвонить на стандартный номер ГЛ. И роботу сказать "кредитный лимит", робобаба отвечает, что лимит 0 и отключается.
Кто-то с таким сталкивался? Как пройти этот квест? Или лучше с паспортом сразу в отделение?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:52

Re: ОТП БАНК

Так все равно обнулят если интенсивно пользоваться. Ну их в опу.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:01

  DENVER_S написав:Так все равно обнулят если интенсивно пользоваться. Ну их в опу.

Та то понятно, но именно по этой карте никто свинячить не будет, выхлоп совсем маленький. Ну может раз в два месяца, чтоб не залёживалась.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:07

Re: ОТП БАНК

Щодо плати за смс. Дивно. По GAC абонка знялася, по Тікетсу - ні.
Кочевник
 
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