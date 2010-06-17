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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:47
Брату пришла смс от ОТП.
Vam pohodzheno kredytnyy limit na 20000 hrn. Pilhovyy period do 55 dniv ta myttyeva rozstrochka! Zvernitsya za nomerom 0444923891 do 10.02.2020 dlya otrymannya
Звонит по номеру, девочки ничего не знают. Предлагают позвонить на стандартный номер ГЛ. И роботу сказать "кредитный лимит", робобаба отвечает, что лимит 0 и отключается.
Кто-то с таким сталкивался? Как пройти этот квест? Или лучше с паспортом сразу в отделение?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:52
Так все равно обнулят если интенсивно пользоваться. Ну их в опу.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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DENVER_S
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:01
DENVER_S написав:
Так все равно обнулят если интенсивно пользоваться. Ну их в опу.
Та то понятно, но именно по этой карте никто свинячить не будет, выхлоп совсем маленький.
Востаннє редагувалось Фантом
в П'ят 31 січ, 2020 15:23, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:07
Щодо плати за смс. Дивно. По GAC абонка знялася, по Тікетсу - ні.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:27
Фантом написав:
Брату пришла смс от ОТП.
Vam pohodzheno kredytnyy limit na 20000 hrn. Pilhovyy period do 55 dniv ta myttyeva rozstrochka! Zvernitsya za nomerom 0444923891 do 10.02.2020 dlya otrymannya
Звонит по номеру, девочки ничего не знают. Предлагают позвонить на стандартный номер ГЛ. И роботу сказать "кредитный лимит", робобаба отвечает, что лимит 0 и отключается.
Кто-то с таким сталкивался? Как пройти этот квест? Или лучше с паспортом сразу в отделение?
Вобщем квест пройден. Третий оператор, после подтверждения, просто подключил лимит.
Что ещё раз подтверждает разную квалификацию сотрудников ГЛ.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:50
Фантом написав: DENVER_S написав:
Так все равно обнулят если интенсивно пользоваться. Ну их в опу.
Та то понятно, но именно по этой карте никто свинячить не будет, выхлоп совсем маленький.
У чому тоді сенс? Може краще розглянути менш пісні варіанти ніж збільшувати кред. навантаження пустим баластом?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:17
klug написав: Фантом написав: DENVER_S написав:
Так все равно обнулят если интенсивно пользоваться. Ну их в опу.
Та то понятно, но именно по этой карте никто свинячить не будет, выхлоп совсем маленький.
У чому тоді сенс? Може краще розглянути менш пісні варіанти ніж збільшувати кред. навантаження пустим баластом?
Если бы мне предложили, я б отказался. А у него и так нагрузка минимальная.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 23:01
Какие категории КБ?
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ukrprom2014
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Додано: Нед 02 лют, 2020 23:51
ukrprom2014 написав:
Какие категории КБ?
всмысле категории?
это вам не горох и не алла - цыган - это культурный банк - тут не выделячют категории
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IMPRINTER
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