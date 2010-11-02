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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 635636637638

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:59

  Кочевник написав:Хто придумав назву для OTP - Циган? Чому не мадяр?


скока в той венгрии тех венгров :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:03

  Кочевник написав:Хто придумав назву для OTP - Циган? Чому не мадяр?

Колись Козарлюга тут пікнічкував з циганами...так і назвали. :)
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:18

  IMPRINTER написав:венгрии

Угорщина !
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