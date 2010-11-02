скока в той венгрии тех венгров
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:59
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:03
Колись Козарлюга тут пікнічкував з циганами...так і назвали.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:18
Зараз переглядають цей форум: Славик, Rimlyanin1, vitaliy1111, wig і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|