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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:59
Кочевник написав:
Хто придумав назву для OTP - Циган? Чому не мадяр?
скока в той венгрии тех венгров
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Додано: Сер 05 лют, 2020 20:03
Кочевник написав:
Хто придумав назву для OTP - Циган? Чому не мадяр?
Колись Козарлюга тут пікнічкував з циганами...так і назвали.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 20:18
IMPRINTER написав:
венгрии
Угорщина !
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Додано: Сер 05 лют, 2020 20:54
IMPRINTER написав: Кочевник написав:
Хто придумав назву для OTP - Циган? Чому не мадяр?
скока в той венгрии тех венгров
Їх навіть багато в тій самій циганській Румунії.
А ще аеропорт Бухареста (Румунія) має назву OTP згідно класифікації ICAO.
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