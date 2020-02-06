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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 635636637638

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:59

  Кочевник написав:Хто придумав назву для OTP - Циган? Чому не мадяр?


скока в той венгрии тех венгров :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:03

  Кочевник написав:Хто придумав назву для OTP - Циган? Чому не мадяр?

Колись Козарлюга тут пікнічкував з циганами...так і назвали. :)
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  IMPRINTER написав:венгрии

Угорщина !
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:54

  IMPRINTER написав:
  Кочевник написав:Хто придумав назву для OTP - Циган? Чому не мадяр?


скока в той венгрии тех венгров :mrgreen:

Їх навіть багато в тій самій циганській Румунії.
А ще аеропорт Бухареста (Румунія) має назву OTP згідно класифікації ICAO.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:55

  Кочевник написав:Хто придумав назву для OTP - Циган? Чому не мадяр?

Говорят что Хак-Ковач по матери на половину цыган, на половину румын
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:14

коллеги, буду благодарен, напомните, как можно закинуть деньги на карту OTPTickets, какие есть варианты бесплатного пополнения кроме кассы?!?
В тарифах нашел только п.7, не вижу про другие зачисления - может не туда смотрю?!? :?
Поповнення7
Готівкове та безготівкове поповнення через відділення Банку держателем картки або третьою особою - Не встановлюється

PS: Карта цигана валялась на полке, давно не пользовался, а сейчас вот понадобилась мелочь оплатить.
Lost
 
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