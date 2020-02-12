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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:30
uaprofi написав:
даже странно ... както
Ну надо ж отток клиентов чем-то компенсировать
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