Son of Sun написав:С карты привата (через платежи), через тумбу привата, р2р - с карты банка, у которого выход бесплатен, через терминалы ОТП - даже без карты, даже посторонним (если грн.).
через терминалы ОТП - как то лазил там по меню - показалось что там всё платно... просто сегодня в очереди стоял к банкомату - чтобы деньгу засунуть, а к терминалам обычно очереди нет, а если там ещё и бесплатно...
Может, у вас другой тариф. П.7: "Готівкове та безготівкове поповнення через відділення Банку держателем карткиабо третьою особою - Не встановлюється (плата)"