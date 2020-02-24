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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 636637638639

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:30

Re: ОТП БАНК

  uaprofi написав:даже странно ... както

Ну надо ж отток клиентов чем-то компенсировать
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:15

  uaprofi написав:
  Son of Sun написав:С карты привата (через платежи), через тумбу привата, р2р - с карты банка, у которого выход бесплатен, через терминалы ОТП - даже без карты, даже посторонним (если грн.).

через терминалы ОТП - как то лазил там по меню - показалось что там всё платно...
просто сегодня в очереди стоял к банкомату - чтобы деньгу засунуть, а к терминалам обычно очереди нет, а если там ещё и бесплатно...

Может, у вас другой тариф. П.7: "Готівкове та безготівкове поповнення через відділення Банку держателем карткиабо третьою особою - Не встановлюється (плата)"
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:17

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  #<1 ... 636637638639
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