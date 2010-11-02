Вообще ничем. Спите спокойно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 бер, 2020 23:32
Re: ОТП БАНК
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Додано: Чет 12 бер, 2020 07:53
Доброе утро!
Подскажите, какая будет комиссия, если сделать платеж на 125 тыс. грн. через кассу без открытия счета?
Заранее благодарен!
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