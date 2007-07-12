Вообще ничем. Спите спокойно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 бер, 2020 23:32
Re: ОТП БАНК
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Чет 12 бер, 2020 07:53
Доброе утро!
Подскажите, какая будет комиссия, если сделать платеж на 125 тыс. грн. через кассу без открытия счета?
Заранее благодарен!
Додано: Чет 12 бер, 2020 08:35
Додано: Пон 16 бер, 2020 23:03
вечером не удалось получить 500дол с текущего счёта - с формулировкой кассира "не выдаём так как долларов нет в стране"
обращение к начальнику отделение не к чему не привели
похоже это пиз...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 16 бер, 2020 23:08
uaprofi
в Альфи підглянули мабуть
завтра пів БСУ перейме
а після завтра усі 100%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 17 бер, 2020 08:54
Re: ОТП БАНК
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:46
або як один із банків (онлайн обмін) -
ИндустриалБанк 27.20 28.95
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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