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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 638639640641

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 23:32

Re: ОТП БАНК

  mihasik написав:Вот и спрашиваю, чем чревато именно в этой ситуации?

Вообще ничем. Спите спокойно.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 07:53

Доброе утро!
Подскажите, какая будет комиссия, если сделать платеж на 125 тыс. грн. через кассу без открытия счета?
Заранее благодарен!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:35

  Anadonta написав:Доброе утро!
Подскажите, какая будет комиссия, если сделать платеж на 125 тыс. грн. через кассу без открытия счета?
Заранее благодарен!

Раньше в правексе был выгодный тариф на такие платежи
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:03

вечером не удалось получить 500дол с текущего счёта - с формулировкой кассира "не выдаём так как долларов нет в стране"

обращение к начальнику отделение не к чему не привели

похоже это пиз...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:08

uaprofi

в Альфи підглянули мабуть :)
завтра пів БСУ перейме
а після завтра усі 100%
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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:54

Re: ОТП БАНК

  greenozon написав:завтра пів БСУ перейме

Зроблять комісію на видачу 20%.
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100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:46

або як один із банків (онлайн обмін) -
ИндустриалБанк 27.20 28.95

:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:38

[quote="4903535:greenozon"]або як один із банків (онлайн обмін) -
ИндустриалБанк 27.20 28.95

Приват24 - 27.700 / 29.326
darmet
 
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