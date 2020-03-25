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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 бер, 2020 12:50
Можно сфивтануть по Украине
Подскажите, можно ли сделать перевод юсд свифтом в другой банк в Украине?
Додано: Суб 21 бер, 2020 20:25
Re: ОТП БАНК
а ОТП отдает? сколько в день?
Додано: Пон 23 бер, 2020 08:53
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:26
Одесса
В Одессе также не отдают валюту со счета... Мда-с... Интересно, учитывая ситуацию, мы вообще получим своим средства?
Кто как действует по городам?
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