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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 639640641642

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 12:50

Можно сфивтануть по Украине

Подскажите, можно ли сделать перевод юсд свифтом в другой банк в Украине?
ngkvitaly
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 20:25

Re: ОТП БАНК

а ОТП отдает? сколько в день?
cohan
 
Повідомлень: 59
З нами з: 27.09.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:53

  cohan написав:а ОТП отдает? сколько в день?

Кормят завтракими.
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Повідомлень: 1190
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:26

Одесса

В Одессе также не отдают валюту со счета... Мда-с... Интересно, учитывая ситуацию, мы вообще получим своим средства?
Кто как действует по городам?
tomas-artem
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Повідомлень: 114
З нами з: 12.03.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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  #<1 ... 639640641642
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