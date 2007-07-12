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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 бер, 2020 13:50
Можно сфивтануть по Украине
Подскажите, можно ли сделать перевод юсд свифтом в другой банк в Украине?
Додано: Суб 21 бер, 2020 21:25
Re: ОТП БАНК
а ОТП отдает? сколько в день?
Додано: Пон 23 бер, 2020 09:53
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Додано: Чет 26 бер, 2020 11:26
Одесса
В Одессе также не отдают валюту со счета... Мда-с... Интересно, учитывая ситуацию, мы вообще получим своим средства?
Кто как действует по городам?
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:08
+50грн !
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:30
Re: ОТП БАНК
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:38
ИМХО нуна писать претензии, регить, оставлять себе копии.
Как минимум банка организует реальную очередь на выдачу по звонку
Я так получил инвалюту в УкрЭксИме и ощАде. До Альфы просто руки не дошли
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 29 бер, 2020 00:42
clientage
Спасибо за совет!
Неделю назад оставил заявку на получение валюты - ответа "0".
Написал по электронке теперь жалобу - ждём...
Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:09
А как ОТП перевыпускает карты по сроку? Надо заказывать перевыпуск или перевыпускают автоматически?
И где забирать - в отделении, или отправляют обычной почтой на адрес регистрации?
Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:33
перевыпускается автоматически .. увидите ее в ИБ что появилась еще одна карта к счету
в отделении в котором открывался счет
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