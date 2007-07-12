RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 640641642643>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 13:50

Можно сфивтануть по Украине

Подскажите, можно ли сделать перевод юсд свифтом в другой банк в Украине?
ngkvitaly
 
Повідомлень: 2
З нами з: 25.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 21:25

Re: ОТП БАНК

а ОТП отдает? сколько в день?
cohan
 
Повідомлень: 90
З нами з: 27.09.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:53

  cohan написав:а ОТП отдает? сколько в день?

Кормят завтракими.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1235
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:26

Одесса

В Одессе также не отдают валюту со счета... Мда-с... Интересно, учитывая ситуацию, мы вообще получим своим средства?
Кто как действует по городам?
tomas-artem
Аватар користувача
 
Повідомлень: 115
З нами з: 12.03.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:08

  ngkvitaly написав:Подскажите, можно ли сделать перевод юсд свифтом в другой банк в Украине?

https://ru.otpbank.com.ua/pdf/privatecl ... 3-2020.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8048
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:30

Re: ОТП БАНК

  tomas-artem написав:Кто как действует по городам?

Пишут в чатах в основном.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1235
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:38

  tomas-artem написав:В Одессе также не отдают валюту со счета... Мда-с... Интересно, учитывая ситуацию, мы вообще получим своим средства?
Кто как действует по городам?

ИМХО нуна писать претензии, регить, оставлять себе копии.
Как минимум банка организует реальную очередь на выдачу по звонку
Я так получил инвалюту в УкрЭксИме и ощАде. До Альфы просто руки не дошли :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30918
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2468 раз.
Подякували: 3598 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 00:42

clientage
Спасибо за совет!
Неделю назад оставил заявку на получение валюты - ответа "0".
Написал по электронке теперь жалобу - ждём...
tomas-artem
Аватар користувача
 
Повідомлень: 115
З нами з: 12.03.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:09

А как ОТП перевыпускает карты по сроку? Надо заказывать перевыпуск или перевыпускают автоматически?
И где забирать - в отделении, или отправляют обычной почтой на адрес регистрации?
rudnitep
 
Повідомлень: 168
З нами з: 16.11.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:33

  rudnitep написав:А как ОТП перевыпускает карты по сроку? Надо заказывать перевыпуск или перевыпускают автоматически?
И где забирать - в отделении, или отправляют обычной почтой на адрес регистрации?


перевыпускается автоматически .. увидите ее в ИБ что появилась еще одна карта к счету
в отделении в котором открывался счет
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37146
З нами з: 06.08.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 5893 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 640641642643>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8403, 8404, 8405
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
84043 9880854
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 03:30
omb
Идея Банк 1 ... 1781, 1782, 1783
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
17827 2505562
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 кві, 2020 21:49
greenozon
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 52, 53, 54
zvir » Чет 12 лип, 2007 10:06
533 152482
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 кві, 2020 21:18
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.