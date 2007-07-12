IMPRINTER написав:
перевыпускается автоматически .. увидите ее в ИБ что появилась еще одна карта к счету
в отделении в котором открывался счет
Не в тому, в якому відкривався, а в тому, в якому на даний час обслуговуєтеся.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 02:35
Не в тому, в якому відкривався, а в тому, в якому на даний час обслуговуєтеся.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 02:54
Кочевник
ну понятно, что в закрытом отделение карт не выдают и счета передаются в другое отделение
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