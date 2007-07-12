RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 640641642643

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 02:35

  IMPRINTER написав:
  rudnitep написав:А как ОТП перевыпускает карты по сроку? Надо заказывать перевыпуск или перевыпускают автоматически?
И где забирать - в отделении, или отправляют обычной почтой на адрес регистрации?


перевыпускается автоматически .. увидите ее в ИБ что появилась еще одна карта к счету
в отделении в котором открывался счет

Не в тому, в якому відкривався, а в тому, в якому на даний час обслуговуєтеся.
Кочевник
 
Повідомлень: 1379
З нами з: 16.02.17
Подякував: 231 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 02:54

Кочевник

ну понятно, что в закрытом отделение карт не выдают и счета передаются в другое отделение
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37146
З нами з: 06.08.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 5893 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 640641642643
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8403, 8404, 8405
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
84043 9880854
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 03:30
omb
Идея Банк 1 ... 1781, 1782, 1783
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
17827 2505562
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 кві, 2020 21:49
greenozon
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 52, 53, 54
zvir » Чет 12 лип, 2007 10:06
533 152482
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 кві, 2020 21:18
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.