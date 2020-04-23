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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:33
rudnitep написав:
А как ОТП перевыпускает карты по сроку? Надо заказывать перевыпуск или перевыпускают автоматически?
И где забирать - в отделении, или отправляют обычной почтой на адрес регистрации?
перевыпускается автоматически .. увидите ее в ИБ что появилась еще одна карта к счету
в отделении в котором открывался счет
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 02:35
IMPRINTER написав: rudnitep написав:
А как ОТП перевыпускает карты по сроку? Надо заказывать перевыпуск или перевыпускают автоматически?
И где забирать - в отделении, или отправляют обычной почтой на адрес регистрации?
перевыпускается автоматически .. увидите ее в ИБ что появилась еще одна карта к счету
в отделении в котором открывался счет
Не в тому, в якому відкривався, а в тому, в якому на даний час обслуговуєтеся.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 02:54
Кочевник
ну понятно, что в закрытом отделение карт не выдают и счета передаются в другое отделение
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 08:23
Можно з одного відділення, яке відкрите, перейти на обслуговування в інше відкрите відділення.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:04
rudnitep написав:
А как ОТП перевыпускает карты по сроку? Надо заказывать перевыпуск или перевыпускают автоматически?
И где забирать - в отделении, или отправляют обычной почтой на адрес регистрации?
а кто, кроме Альфы, так отправляет?
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Додано: Чет 23 кві, 2020 21:57
пополнения через приват висят без проводки со вчерашнего дня...
и уже щипают по 5 грн
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Додано: Чет 23 кві, 2020 23:03
uaprofi написав:
пополнения через приват висят без проводки со вчерашнего дня...
и уже щипают по 5 грн
теперь проводка на сл день уже
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:14
таки хочется надеяться - что это временно
и всё будет как раньше
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 01:23
IMPRINTER написав: uaprofi написав:
пополнения через приват висят без проводки со вчерашнего дня...
и уже щипают по 5 грн
теперь проводка на сл день уже
а это таки хороший подарок во время карантина любителям загасится через приват в последний день льготного периуда
они таки думают о народе
таки интересно срок действия бонусов тикетса продлят?
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