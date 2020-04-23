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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 640641642643

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:33

  rudnitep написав:А как ОТП перевыпускает карты по сроку? Надо заказывать перевыпуск или перевыпускают автоматически?
И где забирать - в отделении, или отправляют обычной почтой на адрес регистрации?


перевыпускается автоматически .. увидите ее в ИБ что появилась еще одна карта к счету
в отделении в котором открывался счет
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 02:35

  IMPRINTER написав:
  rudnitep написав:А как ОТП перевыпускает карты по сроку? Надо заказывать перевыпуск или перевыпускают автоматически?
И где забирать - в отделении, или отправляют обычной почтой на адрес регистрации?


перевыпускается автоматически .. увидите ее в ИБ что появилась еще одна карта к счету
в отделении в котором открывался счет

Не в тому, в якому відкривався, а в тому, в якому на даний час обслуговуєтеся.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 02:54

Кочевник

ну понятно, что в закрытом отделение карт не выдают и счета передаются в другое отделение
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 08:23

Re: ОТП БАНК

Можно з одного відділення, яке відкрите, перейти на обслуговування в інше відкрите відділення.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:04

  rudnitep написав:А как ОТП перевыпускает карты по сроку? Надо заказывать перевыпуск или перевыпускают автоматически?
И где забирать - в отделении, или отправляют обычной почтой на адрес регистрации?


а кто, кроме Альфы, так отправляет?
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 21:57

пополнения через приват висят без проводки со вчерашнего дня...

и уже щипают по 5 грн :evil:
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uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:03

  uaprofi написав:пополнения через приват висят без проводки со вчерашнего дня...

и уже щипают по 5 грн :evil:


теперь проводка на сл день уже
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:14

таки хочется надеяться - что это временно
и всё будет как раньше
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 01:23

  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:пополнения через приват висят без проводки со вчерашнего дня...

и уже щипают по 5 грн :evil:


теперь проводка на сл день уже


а это таки хороший подарок во время карантина любителям загасится через приват в последний день льготного периуда
они таки думают о народе

таки интересно срок действия бонусов тикетса продлят?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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