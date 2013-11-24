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29.04.20 16:27 29.04.20(проводка) - сьогодні з привата
5 грн. це за сторонній п2п мається на увазі?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 кві, 2020 23:32
Додано: Чет 30 кві, 2020 01:12
mixa
да, сторонний п2п выход - 5 грн.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 00:21
топливо
скидка по автокарду 1 грн. на ОККО только через терминал, через ОККО Пей случайно не получится дополнительно еще 1 грн. получить ?
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