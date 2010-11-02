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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 641642643644

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 23:32

  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:пополнения через приват висят без проводки со вчерашнего дня...

и уже щипают по 5 грн :evil:


теперь проводка на сл день уже

?

29.04.20 16:27 29.04.20(проводка) - сьогодні з привата

5 грн. це за сторонній п2п мається на увазі?
mixa
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 01:12

mixa

да, сторонний п2п выход - 5 грн.
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IMPRINTER
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Повідомлень: 37254
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:21

топливо

скидка по автокарду 1 грн. на ОККО только через терминал, через ОККО Пей случайно не получится дополнительно еще 1 грн. получить ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 08:53

  SILVER_UA написав:скидка по автокарду 1 грн. на ОККО только через терминал, через ОККО Пей случайно не получится дополнительно еще 1 грн. получить ?

Навіть невипадково не вийде. Або термінал, або бублік для окко пей.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:29

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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:17

  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:пополнения через приват висят без проводки со вчерашнего дня...

и уже щипают по 5 грн :evil:


теперь проводка на сл день уже

Вроде вернули взад. Нет? Вчера, сегодня - проводка день в день.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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