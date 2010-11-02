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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 кві, 2020 23:32
IMPRINTER написав: uaprofi написав:
пополнения через приват висят без проводки со вчерашнего дня...
и уже щипают по 5 грн
теперь проводка на сл день уже
?
29.04.20 16:27 29.04.20(проводка) - сьогодні з привата
5 грн. це за сторонній п2п мається на увазі?
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mixa
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Додано: Чет 30 кві, 2020 01:12
mixa
да, сторонний п2п выход - 5 грн.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 00:21
скидка по автокарду 1 грн. на ОККО только через терминал, через ОККО Пей случайно не получится дополнительно еще 1 грн. получить ?
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SILVER_UA
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Додано: Пон 11 тра, 2020 08:53
SILVER_UA написав:
скидка по автокарду 1 грн. на ОККО только через терминал, через ОККО Пей случайно не получится дополнительно еще 1 грн. получить ?
Навіть невипадково не вийде. Або термінал, або бублік для окко пей.
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Кочевник
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Додано: Нед 17 тра, 2020 20:29
OTP Банк приєднався до системи BankID НБУ.
Тепер клієнти банку зможуть авторизуватися у Дії.
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greenozon
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Додано: Сер 20 тра, 2020 19:17
IMPRINTER написав: uaprofi написав:
пополнения через приват висят без проводки со вчерашнего дня...
и уже щипают по 5 грн
теперь проводка на сл день уже
Вроде вернули взад. Нет? Вчера, сегодня - проводка день в день.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:08
Фантом написав:
Вроде вернули взад. Нет? Вчера, сегодня - проводка день в день.
да всё вернули как было - день в день
кстати у отп банкоматы берут 1000 купюры?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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