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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 кві, 2020 23:32
IMPRINTER написав: uaprofi написав:
пополнения через приват висят без проводки со вчерашнего дня...
и уже щипают по 5 грн
теперь проводка на сл день уже
?
29.04.20 16:27 29.04.20(проводка) - сьогодні з привата
5 грн. це за сторонній п2п мається на увазі?
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mixa
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Додано: Чет 30 кві, 2020 01:12
mixa
да, сторонний п2п выход - 5 грн.
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IMPRINTER
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Додано: Пон 11 тра, 2020 00:21
скидка по автокарду 1 грн. на ОККО только через терминал, через ОККО Пей случайно не получится дополнительно еще 1 грн. получить ?
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SILVER_UA
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Додано: Пон 11 тра, 2020 08:53
SILVER_UA написав:
скидка по автокарду 1 грн. на ОККО только через терминал, через ОККО Пей случайно не получится дополнительно еще 1 грн. получить ?
Навіть невипадково не вийде. Або термінал, або бублік для окко пей.
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Кочевник
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Додано: Нед 17 тра, 2020 20:29
OTP Банк приєднався до системи BankID НБУ.
Тепер клієнти банку зможуть авторизуватися у Дії.
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greenozon
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Додано: Сер 20 тра, 2020 19:17
IMPRINTER написав: uaprofi написав:
пополнения через приват висят без проводки со вчерашнего дня...
и уже щипают по 5 грн
теперь проводка на сл день уже
Вроде вернули взад. Нет? Вчера, сегодня - проводка день в день.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:08
Фантом написав:
Вроде вернули взад. Нет? Вчера, сегодня - проводка день в день.
да всё вернули как было - день в день
кстати у отп банкоматы берут 1000 купюры?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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Додано: Вів 26 тра, 2020 17:20
Шахраї стають більш інформованими, але шугливими.
На фінансовий номір надійшло смс від "OTP Bank" "*Kartu ta rahunok, BLOKOVANO! Dovidka u viddilenni banku. Detali: 0443535514"
Телефоную з Інтертелекома у "відділення". Бодрий чувак бере трубку: "альо". На питання, куда я зателефонував і хто він, чувак очканув, щось промичав і кінув трубку.
P.S. Номер реально є фінансовим в ОТП, окрім фінансових установ ніде не світиться, ніколи до цього в такі схеми не попадав.
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Кочевник
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:23
Кочевник написав:
Шахраї стають більш інформованими, але шугливими.
На фінансовий номір надійшло смс від "OTP Bank" "*Kartu ta rahunok, BLOKOVANO! Dovidka u viddilenni banku. Detali: 0443535514"
Телефоную з Інтертелекома у "відділення". Бодрий чувак бере трубку: "альо". На питання, куда я зателефонував і хто він, чувак очканув, щось промичав і кінув трубку.
P.S. Номер реально є фінансовим в ОТП, окрім фінансових установ ніде не світиться, ніколи до цього в такі схеми не попадав.
В ОТР безпека на низькому рівні. ІТ компанія обслуговувається у них, роблять масові розсилки вказуючи отримувачів через кому, таким чином отримуючи листи від них дізнаюсь про пару десятків інших клієнтів))))
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Sain_повернувся
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