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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 641642643644

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 23:32

  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:пополнения через приват висят без проводки со вчерашнего дня...

и уже щипают по 5 грн :evil:


теперь проводка на сл день уже

?

29.04.20 16:27 29.04.20(проводка) - сьогодні з привата

5 грн. це за сторонній п2п мається на увазі?
mixa
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 01:12

mixa

да, сторонний п2п выход - 5 грн.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:21

топливо

скидка по автокарду 1 грн. на ОККО только через терминал, через ОККО Пей случайно не получится дополнительно еще 1 грн. получить ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 08:53

  SILVER_UA написав:скидка по автокарду 1 грн. на ОККО только через терминал, через ОККО Пей случайно не получится дополнительно еще 1 грн. получить ?

Навіть невипадково не вийде. Або термінал, або бублік для окко пей.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:29

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:17

  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:пополнения через приват висят без проводки со вчерашнего дня...

и уже щипают по 5 грн :evil:


теперь проводка на сл день уже

Вроде вернули взад. Нет? Вчера, сегодня - проводка день в день.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:08

  Фантом написав:Вроде вернули взад. Нет? Вчера, сегодня - проводка день в день.


да всё вернули как было - день в день

кстати у отп банкоматы берут 1000 купюры?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:20

Re: ОТП БАНК

Шахраї стають більш інформованими, але шугливими.

На фінансовий номір надійшло смс від "OTP Bank" "*Kartu ta rahunok, BLOKOVANO! Dovidka u viddilenni banku. Detali: 0443535514"

Телефоную з Інтертелекома у "відділення". Бодрий чувак бере трубку: "альо". На питання, куда я зателефонував і хто він, чувак очканув, щось промичав і кінув трубку.

P.S. Номер реально є фінансовим в ОТП, окрім фінансових установ ніде не світиться, ніколи до цього в такі схеми не попадав.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:23

  Кочевник написав:Шахраї стають більш інформованими, але шугливими.

На фінансовий номір надійшло смс від "OTP Bank" "*Kartu ta rahunok, BLOKOVANO! Dovidka u viddilenni banku. Detali: 0443535514"

Телефоную з Інтертелекома у "відділення". Бодрий чувак бере трубку: "альо". На питання, куда я зателефонував і хто він, чувак очканув, щось промичав і кінув трубку.

P.S. Номер реально є фінансовим в ОТП, окрім фінансових установ ніде не світиться, ніколи до цього в такі схеми не попадав.

В ОТР безпека на низькому рівні. ІТ компанія обслуговувається у них, роблять масові розсилки вказуючи отримувачів через кому, таким чином отримуючи листи від них дізнаюсь про пару десятків інших клієнтів))))
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:51

Sain_повернувся
У меня их рассылки сразу в спам летят.
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100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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