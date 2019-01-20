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29.04.20 16:27 29.04.20(проводка) - сьогодні з привата
5 грн. це за сторонній п2п мається на увазі?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 кві, 2020 23:32
Додано: Чет 30 кві, 2020 01:12
mixa
да, сторонний п2п выход - 5 грн.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 00:21
топливо
скидка по автокарду 1 грн. на ОККО только через терминал, через ОККО Пей случайно не получится дополнительно еще 1 грн. получить ?
Додано: Пон 11 тра, 2020 08:53
Додано: Нед 17 тра, 2020 20:29
OTP Банк приєднався до системи BankID НБУ.
Тепер клієнти банку зможуть авторизуватися у Дії.
+50грн !
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Додано: Сер 20 тра, 2020 19:17
Вроде вернули взад. Нет? Вчера, сегодня - проводка день в день.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:08
да всё вернули как было - день в день
кстати у отп банкоматы берут 1000 купюры?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:20
Re: ОТП БАНК
Шахраї стають більш інформованими, але шугливими.
На фінансовий номір надійшло смс від "OTP Bank" "*Kartu ta rahunok, BLOKOVANO! Dovidka u viddilenni banku. Detali: 0443535514"
Телефоную з Інтертелекома у "відділення". Бодрий чувак бере трубку: "альо". На питання, куда я зателефонував і хто він, чувак очканув, щось промичав і кінув трубку.
P.S. Номер реально є фінансовим в ОТП, окрім фінансових установ ніде не світиться, ніколи до цього в такі схеми не попадав.
Додано: Сер 27 тра, 2020 00:23
В ОТР безпека на низькому рівні. ІТ компанія обслуговувається у них, роблять масові розсилки вказуючи отримувачів через кому, таким чином отримуючи листи від них дізнаюсь про пару десятків інших клієнтів))))
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:51
Sain_повернувся
У меня их рассылки сразу в спам летят.
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