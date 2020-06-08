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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:44
Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?
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Ratatui
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Вів 09 чер, 2020 12:07
ol_zy
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18074
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