RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 642643644645

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:44

Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6919
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 642643644645
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Oktawa, ralf і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1637, 1638, 1639
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16381 2276371
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 12:23
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 8661, 8662, 8663
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86621 10163423
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 12:07
ol_zy
Идея Банк 1 ... 1806, 1807, 1808
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18074 2546698
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 12:06
Striker

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16382)
09.06.2020 12:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.