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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 642643644645

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:44

Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?
Ratatui
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Повідомлень: 6922
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Подякував: 109 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:15

  Ratatui написав:Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?

Кидайте ссылку, сейчас обсудим.
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ukrprom2014
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:15

  Ratatui написав:Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?

Новий продукт чи акція?
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:42

  tarasum написав:
  Ratatui написав:Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?

Новий продукт чи акція?


Похоже индивидуальная акция. чтобы кредитку распечатать. Месяц на руках не использовал. Срок акции на месяц.
Ratatui
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Повідомлень: 6922
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Подякував: 109 раз.
Подякували: 668 раз.
 
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  #<1 ... 642643644645
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