RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 642643644645

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:44

Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6922
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:15

  Ratatui написав:Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?

Кидайте ссылку, сейчас обсудим.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1702
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:15

  Ratatui написав:Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?

Новий продукт чи акція?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 541
З нами з: 16.10.18
Подякував: 60 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:42

  tarasum написав:
  Ratatui написав:Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?

Новий продукт чи акція?


Похоже индивидуальная акция. чтобы кредитку распечатать. Месяц на руках не использовал. Срок акции на месяц.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6922
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:04

  Ratatui написав:
  tarasum написав:
  Ratatui написав:Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?

Новий продукт чи акція?


Похоже индивидуальная акция. чтобы кредитку распечатать. Месяц на руках не использовал. Срок акции на месяц.

Яка кредитка?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 541
З нами з: 16.10.18
Подякував: 60 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 642643644645
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 685, 686, 687
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6862 884604
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 чер, 2020 14:56
Alien
Альфа-Банк 1 ... 8676, 8677, 8678
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86779 10180968
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 чер, 2020 13:06
kreuz
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4107, 4108, 4109
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41088 4980279
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 чер, 2020 11:54
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1526)
14.06.2020 16:14
ОТП БАНК (6445)
14.06.2020 16:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.