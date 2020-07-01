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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:44
Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?
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Ratatui
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Додано: Вів 09 чер, 2020 23:15
Ratatui написав:
Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?
Кидайте ссылку, сейчас обсудим.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 20:15
Ratatui написав:
Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?
Новий продукт чи акція?
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tarasum
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Додано: Нед 14 чер, 2020 10:42
tarasum написав: Ratatui написав:
Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?
Новий продукт чи акція?
Похоже индивидуальная акция. чтобы кредитку распечатать. Месяц на руках не использовал. Срок акции на месяц.
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Ratatui
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Додано: Нед 14 чер, 2020 16:04
Ratatui написав: tarasum написав: Ratatui написав:
Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?
Новий продукт чи акція?
Похоже индивидуальная акция. чтобы кредитку распечатать. Месяц на руках не использовал. Срок акции на месяц.
Яка кредитка?
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tarasum
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Додано: Чет 02 лип, 2020 08:45
Раніше можна було в отпсмарт кожній картці дати свій псевдонім. Зараз такого не можу знайти. Невже видалили?
Знайшов, треба тиснути на олівці біля картки.
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