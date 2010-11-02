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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:44
Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?
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Ratatui
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Додано: Вів 09 чер, 2020 23:15
Ratatui написав:
Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?
Кидайте ссылку, сейчас обсудим.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 20:15
Ratatui написав:
Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?
Новий продукт чи акція?
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tarasum
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Додано: Нед 14 чер, 2020 10:42
tarasum написав: Ratatui написав:
Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?
Новий продукт чи акція?
Похоже индивидуальная акция. чтобы кредитку распечатать. Месяц на руках не использовал. Срок акции на месяц.
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Ratatui
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Додано: Нед 14 чер, 2020 16:04
Ratatui написав: tarasum написав: Ratatui написав:
Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?
Новий продукт чи акція?
Похоже индивидуальная акция. чтобы кредитку распечатать. Месяц на руках не использовал. Срок акции на месяц.
Яка кредитка?
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tarasum
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Додано: Чет 02 лип, 2020 08:45
Раніше можна було в отпсмарт кожній картці дати свій псевдонім. Зараз такого не можу знайти. Невже видалили?
Знайшов, треба тиснути на олівці біля картки.
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Кочевник
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Додано: Чет 02 лип, 2020 21:40
Шановне товариство, як тут з онлайн обміном валют? Які картки можна використовувати, комісії, підводні камені? Наразі цікавить більше продажа валюти.
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stryzhko
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:07
stryzhko написав:
Шановне товариство, як тут з онлайн обміном валют? Які картки можна використовувати, комісії, підводні камені? Наразі цікавить більше продажа валюти.
подводный один: без комиссии можно снять столько налика в соответствующей валюте сколько вы же его на счет и внесли
курс обмена норм, но или на полежать- обменять назад, или +0,8% (не помню точно сколько за снятие доллара, может что и ровно 1%)
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cohan
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:46
cohan написав:подводный один: без комиссии можно снять столько налика в соответствующей валюте сколько вы же его на счет и внесли
Щось не зовсім зрозумів. Як можна зняти більше, ніж вніс на рахунок? Чи мається на увазі через банк готівкою? Можна детальніше.
cohan написав:курс обмена норм, но или на полежать- обменять назад, или +0,8% (не помню точно сколько за снятие доллара, может что и ровно 1%)
Які карти чи рахунки краще відкрити? Валюту можна вносити тільки через відділення? Валютних терміналів, як в Привата нема? Якщо обмін доллар/гривня, то теж комісія за зняття в банкоматах, P2P, СЕП? Скільки мають відлежатись?
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stryzhko
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:58
stryzhko
для обмена валюты открываются текущие счета
комиссия за обмен через гривну 0,1% (списывается с гривневого текущего счёта)
денег без комиссии налом можно снять со счёта ровно столько сколько вы туда положили в определённой валюте,
т.е. положили 100долл снимите 100 долл
положили 10К гривен снимите 10К гривен
если захотите снять больше будет комиссия.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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