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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 642643644645

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:44

Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:15

  Ratatui написав:Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?

Кидайте ссылку, сейчас обсудим.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:15

  Ratatui написав:Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?

Новий продукт чи акція?
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:42

  tarasum написав:
  Ratatui написав:Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?

Новий продукт чи акція?


Похоже индивидуальная акция. чтобы кредитку распечатать. Месяц на руках не использовал. Срок акции на месяц.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:04

  Ratatui написав:
  tarasum написав:
  Ratatui написав:Пришло предложение поюзать их кредитку и получить киш миш 5% за продукты. Как долго потом отдают киш миш?

Новий продукт чи акція?


Похоже индивидуальная акция. чтобы кредитку распечатать. Месяц на руках не использовал. Срок акции на месяц.

Яка кредитка?
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:45

Re: ОТП БАНК

Раніше можна було в отпсмарт кожній картці дати свій псевдонім. Зараз такого не можу знайти. Невже видалили?
Знайшов, треба тиснути на олівці біля картки.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:40

Re: ОТП БАНК

Шановне товариство, як тут з онлайн обміном валют? Які картки можна використовувати, комісії, підводні камені? Наразі цікавить більше продажа валюти.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:07

  stryzhko написав:Шановне товариство, як тут з онлайн обміном валют? Які картки можна використовувати, комісії, підводні камені? Наразі цікавить більше продажа валюти.


подводный один: без комиссии можно снять столько налика в соответствующей валюте сколько вы же его на счет и внесли

курс обмена норм, но или на полежать- обменять назад, или +0,8% (не помню точно сколько за снятие доллара, может что и ровно 1%)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:46

Re: ОТП БАНК

cohan написав:подводный один: без комиссии можно снять столько налика в соответствующей валюте сколько вы же его на счет и внесли

Щось не зовсім зрозумів. Як можна зняти більше, ніж вніс на рахунок? Чи мається на увазі через банк готівкою? Можна детальніше.
cohan написав:курс обмена норм, но или на полежать- обменять назад, или +0,8% (не помню точно сколько за снятие доллара, может что и ровно 1%)

Які карти чи рахунки краще відкрити? Валюту можна вносити тільки через відділення? Валютних терміналів, як в Привата нема? Якщо обмін доллар/гривня, то теж комісія за зняття в банкоматах, P2P, СЕП? Скільки мають відлежатись?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:58

stryzhko

для обмена валюты открываются текущие счета
комиссия за обмен через гривну 0,1% (списывается с гривневого текущего счёта)
денег без комиссии налом можно снять со счёта ровно столько сколько вы туда положили в определённой валюте,
т.е. положили 100долл снимите 100 долл
положили 10К гривен снимите 10К гривен
если захотите снять больше будет комиссия.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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cohan

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