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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 23:15
uaprofi написав:
денег без комиссии налом
можно снять со счёта ровно столько сколько вы туда положили в определённой валюте,
НАЛОМ!
Тобто налом без комісії можна зняти стільки, скільки внесено налом.
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