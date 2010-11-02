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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 643644645646

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:15

  uaprofi написав:денег без комиссии налом можно снять со счёта ровно столько сколько вы туда положили в определённой валюте,
НАЛОМ!
Тобто налом без комісії можна зняти стільки, скільки внесено налом.
Кочевник
 
Повідомлень: 1498
З нами з: 16.02.17
Подякував: 257 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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  #<1 ... 643644645646
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