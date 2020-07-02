НАЛОМ!
Тобто налом без комісії можна зняти стільки, скільки внесено налом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 23:15
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:06
Re: ОТП БАНК
Для прикладу, відкриваю валютний і гривневий поточний, вношу 1000$ через касу. Переказую на гривневий, з комісом 0.1% на даний момент 27172.8 грн. Яка комісія в залежності від термінів у разі зняття в касі, СЕП в інший банк?
Можна посилання на тарифи?
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