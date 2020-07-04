uaprofi написав:для обмена валюты открываются текущие счета
Для прикладу, відкриваю валютний і гривневий поточний, вношу 1000$ через касу. Переказую на гривневий, з комісом 0.1% на даний момент 27172.8 грн. Яка комісія в залежності від термінів у разі зняття в касі, СЕП в інший банк? Можна посилання на тарифи?
uaprofi написав:для обмена валюты открываются текущие счета
Для прикладу, відкриваю валютний і гривневий поточний, вношу 1000$ через касу. Переказую на гривневий, з комісом 0.1% на даний момент 27172.8 грн. Яка комісія в залежності від термінів у разі зняття в касі, СЕП в інший банк? Можна посилання на тарифи?
uaprofi написав:для обмена валюты открываются текущие счета
Для прикладу, відкриваю валютний і гривневий поточний, вношу 1000$ через касу. Переказую на гривневий, з комісом 0.1% на даний момент 27172.8 грн. Яка комісія в залежності від термінів у разі зняття в касі, СЕП в інший банк? Можна посилання на тарифи?