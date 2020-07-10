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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лип, 2020 11:46
Ratatui написав: uaprofi написав:
а шо так тихо?
чего нету радостей?
выходит только мне срезали КЛ?
Плохо использовали?
даже не знаю ... практически каждый день был оборот около половины КЛ
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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