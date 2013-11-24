ОТП БАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лип, 2020 11:46
Ratatui написав: uaprofi написав:
а шо так тихо?
чего нету радостей?
выходит только мне срезали КЛ?
Плохо использовали?
даже не знаю ... практически каждый день был оборот около половины КЛ
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Повідомлень: 4108
З нами з: 21.04.11
Подякував: 591 раз.
Подякували: 399 раз.
Профіль
Додано: Суб 11 лип, 2020 18:56
cohan написав: stryzhko написав: uaprofi написав:для обмена валюты открываются текущие счета
Для прикладу, відкриваю валютний і гривневий поточний, вношу 1000$ через касу. Переказую на гривневий, з комісом 0.1% на даний момент 27172.8 грн. Яка комісія в залежності від термінів у разі зняття в касі, СЕП в інший банк?
Можна посилання на тарифи?
сэп
https://ru.otpbank.com.ua/pdf/otpsmart/17-02-2020.pdf
по снятию со счета вам лучше позвонить им, тут по картам только
https://ru.otpbank.com.ua/pdf/privatecl ... isa-mc.pdf
но, думаю, будут те же 0,8 -1%
что НЕ БЕСПЛАТНО - 100500%
использовал этот Банк как перевозной СЕЙФ между большими городами , все наличные лежат под маленький % , но в любом городе можно внесенные налом забрать без комиссии
никому не верю
sens
Повідомлень: 12232
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 710 раз.
Профіль
Додано: Суб 11 лип, 2020 19:35
sens написав:
использовал этот Банк как перевозной СЕЙФ между большими городами , все наличные лежат под маленький % , но в любом городе можно внесенные налом забрать без комиссии
это работает только для грн и только до 50К
с валютой во время карантина - было только под заказ
и на данный момент в отп на остаток уже только 5.5%, а в привате 5%
т.е. лучше уже кдв юзать для этого
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Повідомлень: 4108
З нами з: 21.04.11
Подякував: 591 раз.
Подякували: 399 раз.
Профіль
Додано: Суб 11 лип, 2020 19:42
uaprofi написав:
это работает только для грн и только до 50К
с валютой во время карантина - было только под заказ
Так а с валютой какие проблемы. Делаете заказ через
сайт
на нужное отделение на конкретную дату.
за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - 100 грн http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
Повідомлень: 440
З нами з: 12.07.17
Подякував: 68 раз.
Подякували: 68 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
bizcom
,
riwalir
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
289
63387
41631
5037807
Суб 11 лип, 2020 19:49 omb
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18375
2573621
Суб 11 лип, 2020 18:51 sens