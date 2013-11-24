даже не знаю ... практически каждый день был оборот около половины КЛ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лип, 2020 11:46
даже не знаю ... практически каждый день был оборот около половины КЛ
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 11 лип, 2020 18:56
использовал этот Банк как перевозной СЕЙФ между большими городами , все наличные лежат под маленький % , но в любом городе можно внесенные налом забрать без комиссии
никому не верю
Додано: Суб 11 лип, 2020 19:35
Re: ОТП БАНК
это работает только для грн и только до 50К
с валютой во время карантина - было только под заказ
и на данный момент в отп на остаток уже только 5.5%, а в привате 5%
т.е. лучше уже кдв юзать для этого
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 11 лип, 2020 19:42
Re: ОТП БАНК
Так а с валютой какие проблемы. Делаете заказ через
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
Додано: Суб 11 лип, 2020 21:13
КЛ
КЛ 15к=>0
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