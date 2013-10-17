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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 645646647648>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:46

  Ratatui написав:
  uaprofi написав:а шо так тихо?
чего нету радостей?
выходит только мне срезали КЛ?


Плохо использовали?


даже не знаю ... практически каждый день был оборот около половины КЛ
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:56

  cohan написав:
  stryzhko написав:
uaprofi написав:для обмена валюты открываются текущие счета

Для прикладу, відкриваю валютний і гривневий поточний, вношу 1000$ через касу. Переказую на гривневий, з комісом 0.1% на даний момент 27172.8 грн. Яка комісія в залежності від термінів у разі зняття в касі, СЕП в інший банк?
Можна посилання на тарифи?


сэп https://ru.otpbank.com.ua/pdf/otpsmart/17-02-2020.pdf
по снятию со счета вам лучше позвонить им, тут по картам только
https://ru.otpbank.com.ua/pdf/privatecl ... isa-mc.pdf

но, думаю, будут те же 0,8 -1%
что НЕ БЕСПЛАТНО - 100500%


использовал этот Банк как перевозной СЕЙФ между большими городами , все наличные лежат под маленький % , но в любом городе можно внесенные налом забрать без комиссии 8)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:35

Re: ОТП БАНК

  sens написав:использовал этот Банк как перевозной СЕЙФ между большими городами , все наличные лежат под маленький % , но в любом городе можно внесенные налом забрать без комиссии


это работает только для грн и только до 50К
с валютой во время карантина - было только под заказ

и на данный момент в отп на остаток уже только 5.5%, а в привате 5%
т.е. лучше уже кдв юзать для этого
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:42

Re: ОТП БАНК

  uaprofi написав:это работает только для грн и только до 50К
с валютой во время карантина - было только под заказ

Так а с валютой какие проблемы. Делаете заказ через сайт на нужное отделение на конкретную дату.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 21:13

КЛ

КЛ 15к=>0 :cry:
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 23:25

  uaprofi написав:
  sens написав:использовал этот Банк как перевозной СЕЙФ между большими городами , все наличные лежат под маленький % , но в любом городе можно внесенные налом забрать без комиссии


это работает только для грн и только до 50К
с валютой во время карантина - было только под заказ

и на данный момент в отп на остаток уже только 5.5%, а в привате 5%
т.е. лучше уже кдв юзать для этого

В Привате действующий ПВ под 7% до ноября 2020
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 23:30

  uaprofi написав:
  sens написав:использовал этот Банк как перевозной СЕЙФ между большими городами , все наличные лежат под маленький % , но в любом городе можно внесенные налом забрать без комиссии


это работает только для грн и только до 50К
с валютой во время карантина - было только под заказ

и на данный момент в отп на остаток уже только 5.5%, а в привате 5%
т.е. лучше уже кдв юзать для этого

Я например в Киеве положил на счет,в другом городе при посещении заказал кеш,больше 10 к не снимаю за раз,поэтому деньги отдают всегда. Из личных наблюдений,то ОТП под 5% готов больше Фонда,чем зрада,всич или сканворд под пару % больше. В отп-смарт норм пополнять карту,да и укрсиб даже 3% не готов отдавать на остаток,поэтому капитал перетекает.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 18:22

А шооо, Цыган разлочил несниж остаток на ПремКартах?
У меня чот лишние 500грн болтаются :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:32

Re: ОТП БАНК

Може ліміт налили?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:53

Да нее
Реально на Премкарте обнулился Несниж Остаток
Вот на Водафоне и Тикетсе по 100грн есть Несниж Остатока, а на Премкарте (рыжей) -- нема :(
Я его случайно и потратил седня и ток вот вечером в ДомБух заметил лишние -500грн :(
... делайте хоть что-нибудь!
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