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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 645646647648

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:19

Re: ОТП БАНК

  clientage написав:а на Премкарте (рыжей)


А це що за тариф?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:30

  V2 написав:
  clientage написав:а на Премкарте (рыжей)


А це що за тариф?

https://ru.otpbank.com.ua/privateclient ... ghtweight/

Ха. Нашел
https://ru.otpbank.com.ua/pdf/privatecl ... 7-2020.pdf
3. Незнижувальний залишок на картрахунку: 0 грн./ 0 $ /0 €

Как грится: дякую за запитання. Відповідь знайдена :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 645646647648
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