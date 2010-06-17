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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лип, 2020 22:19
clientage написав:
а на Премкарте (рыжей)
А це що за тариф?
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V2
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:30
https://ru.otpbank.com.ua/privateclient ... ghtweight/
V2 написав: clientage написав:
а на Премкарте (рыжей)
А це що за тариф?
Ха. Нашелhttps://ru.otpbank.com.ua/pdf/privatecl ... 7-2020.pdf
3. Незнижувальний залишок на картрахунку: 0 грн./ 0 $ /0 €
Как грится: дякую за запитання. Відповідь знайдена
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:08
Решил в ОТП открыть срочный вклад на минимальные сумму и срок для получения кешбека по промо-коду.
Клиентом сего банка не являюсь.
Есть ли возможность как-то оформить депозит через их интернет-банкинга для получения надбавки 0,5 %?
Насколько понял, то оформление Ощадного вклада не канает для получения бонусов от Минфин.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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