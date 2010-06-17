MASolomko написав:Решил в ОТП открыть срочный вклад на минимальные сумму и срок для получения кешбека по промо-коду.
Клиентом сего банка не являюсь. Есть ли возможность как-то оформить депозит через их интернет-банкинга для получения надбавки 0,5 %?
Насколько понял, то оформление Ощадного вклада не канает для получения бонусов от Минфин.
В прошлом году делал то же самое. Приходите в отделение, говорите хочу открыть депозит, но желательно через интернет-банкинг чтобы получить надбавку. Вам откроют ТЕКУЩИЙ счет, на него закинут деньги и даже покажут как зарегистрироваться и открыть депо через OTPsmart. ТЕКУЩИЙ СЧЕТ ПОД ДЕПОЗИТ ОТКРЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
Для работы промокода только срочный депозит от 3 мес не менее 5000 грн
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
MASolomko написав:Решил в ОТП открыть срочный вклад на минимальные сумму и срок для получения кешбека по промо-коду.
Клиентом сего банка не являюсь. Есть ли возможность как-то оформить депозит через их интернет-банкинга для получения надбавки 0,5 %?
Насколько понял, то оформление Ощадного вклада не канает для получения бонусов от Минфин.
200 грн грязними обіцяє мінфін?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Щоб 200 грн грязними від 5000 за 3 місяці отримати це під 16%. А там ще буде % по депо. Вигода мізерна...час коштує дорожче.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.