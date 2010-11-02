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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 645646647648

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:19

Re: ОТП БАНК

  clientage написав:а на Премкарте (рыжей)


А це що за тариф?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:30

  V2 написав:
  clientage написав:а на Премкарте (рыжей)


А це що за тариф?

https://ru.otpbank.com.ua/privateclient ... ghtweight/

Ха. Нашел
https://ru.otpbank.com.ua/pdf/privatecl ... 7-2020.pdf
3. Незнижувальний залишок на картрахунку: 0 грн./ 0 $ /0 €

Как грится: дякую за запитання. Відповідь знайдена :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:08

Re: ОТП БАНК

Решил в ОТП открыть срочный вклад на минимальные сумму и срок для получения кешбека по промо-коду.

Клиентом сего банка не являюсь.
Есть ли возможность как-то оформить депозит через их интернет-банкинга для получения надбавки 0,5 %?

Насколько понял, то оформление Ощадного вклада не канает для получения бонусов от Минфин.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:19

  MASolomko написав:Решил в ОТП открыть срочный вклад на минимальные сумму и срок для получения кешбека по промо-коду.

Клиентом сего банка не являюсь.
Есть ли возможность как-то оформить депозит через их интернет-банкинга для получения надбавки 0,5 %?

Насколько понял, то оформление Ощадного вклада не канает для получения бонусов от Минфин.
В прошлом году делал то же самое.
Приходите в отделение, говорите хочу открыть депозит, но желательно через интернет-банкинг чтобы получить надбавку. Вам откроют ТЕКУЩИЙ счет, на него закинут деньги и даже покажут как зарегистрироваться и открыть депо через OTPsmart.
ТЕКУЩИЙ СЧЕТ ПОД ДЕПОЗИТ ОТКРЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Для работы промокода только срочный депозит от 3 мес не менее 5000 грн
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:34

  MASolomko написав:Решил в ОТП открыть срочный вклад на минимальные сумму и срок для получения кешбека по промо-коду.

Клиентом сего банка не являюсь.
Есть ли возможность как-то оформить депозит через их интернет-банкинга для получения надбавки 0,5 %?

Насколько понял, то оформление Ощадного вклада не канает для получения бонусов от Минфин.

200 грн грязними обіцяє мінфін?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:40

Re: ОТП БАНК

Квесторе_поверніться, так.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:46

  MASolomko написав:Квесторе_поверніться, так.

Щоб 200 грн грязними від 5000 за 3 місяці отримати це під 16%.
А там ще буде % по депо.
Вигода мізерна...час коштує дорожче.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:41

  Квесторе_поверніться написав:
  MASolomko написав:Квесторе_поверніться, так.

Щоб 200 грн грязними від 5000 за 3 місяці отримати це під 16%.
А там ще буде % по депо.
Вигода мізерна...час коштує дорожче.

Да...тут клиенты ради Бишкека в 34' копейки готовы идти пешком 5 остановок только в одну сторону) , с другой стороны можно себе открыть кобренд водафон,бонусами благотворительность в приложении размножаю
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:19

А как там 200 грязными с 5000 получается не совсем пойму, можете, пожалуйста подробнее объяснить?
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
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