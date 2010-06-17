А це що за тариф?
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:19
Re: ОТП БАНК
Додано: Сер 15 лип, 2020 22:30
Ха. Нашел
3. Незнижувальний залишок на картрахунку: 0 грн./ 0 $ /0 €
Как грится: дякую за запитання. Відповідь знайдена
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:08
Re: ОТП БАНК
Решил в ОТП открыть срочный вклад на минимальные сумму и срок для получения кешбека по промо-коду.
Клиентом сего банка не являюсь.
Есть ли возможность как-то оформить депозит через их интернет-банкинга для получения надбавки 0,5 %?
Насколько понял, то оформление Ощадного вклада не канает для получения бонусов от Минфин.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:19
В прошлом году делал то же самое.
Приходите в отделение, говорите хочу открыть депозит, но желательно через интернет-банкинг чтобы получить надбавку. Вам откроют ТЕКУЩИЙ счет, на него закинут деньги и даже покажут как зарегистрироваться и открыть депо через OTPsmart.
ТЕКУЩИЙ СЧЕТ ПОД ДЕПОЗИТ ОТКРЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
Для работы промокода только срочный депозит от 3 мес не менее 5000 грн
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:34
200 грн грязними обіцяє мінфін?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:40
Re: ОТП БАНК
Квесторе_поверніться, так.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:46
Щоб 200 грн грязними від 5000 за 3 місяці отримати це під 16%.
А там ще буде % по депо.
Вигода мізерна...час коштує дорожче.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:41
Да...тут клиенты ради Бишкека в 34' копейки готовы идти пешком 5 остановок только в одну сторону) , с другой стороны можно себе открыть кобренд водафон,бонусами благотворительность в приложении размножаю
никому не верю
Додано: Суб 18 лип, 2020 23:19
А как там 200 грязными с 5000 получается не совсем пойму, можете, пожалуйста подробнее объяснить?
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Додано: Нед 19 лип, 2020 09:03
Re: ОТП БАНК
Avril_ks, Минфин на почту выслал промо-код для получения дополнительно 200 грн при оформлении срочного депозита в этом банке.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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