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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лип, 2020 10:50
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 25 лип, 2020 17:31
а у всех авторизация стала через смс код?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 25 лип, 2020 18:00
Re: ОТП БАНК
не, у меня через токен который разрядился еще года два минимум назад. Сказали ждать понедельника чтобы на смс переключить. Обязательно теперь
Додано: Суб 25 лип, 2020 19:43
Re: ОТП БАНК
Нее. Можно отключить в настройках
Но для этого нуна 1й раз войти таки с СМС-кой
... делайте хоть что-нибудь!
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