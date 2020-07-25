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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лип, 2020 10:50
Avril_ks
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greenozon
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Додано: Суб 25 лип, 2020 17:31
а у всех авторизация стала через смс код?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:00
не, у меня через токен который разрядился еще года два минимум назад. Сказали ждать понедельника чтобы на смс переключить. Обязательно теперь
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makor06
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Додано: Суб 25 лип, 2020 19:43
makor06 написав:
Обязательно теперь
Нее. Можно отключить в настройках
Но для этого нуна 1й раз войти таки с СМС-кой
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 25 лип, 2020 23:18
uaprofi написав:
а у всех авторизация стала через смс код?
Вони собі взяли Пастернака?
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Кочевник
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Додано: Нед 26 лип, 2020 00:24
clientage написав: makor06 написав:
Обязательно теперь
Нее. Можно отключить в настройках
Но для этого нуна 1й раз войти таки с СМС-кой
Ну мне так сказали по телефону. Зайти не могу так как надо в понедельник переключить сначала на смс.)
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makor06
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