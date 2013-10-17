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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 647648649650>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 632
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:50

Avril_ks

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 17:31

а у всех авторизация стала через смс код?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:00

Re: ОТП БАНК

не, у меня через токен который разрядился еще года два минимум назад. Сказали ждать понедельника чтобы на смс переключить. Обязательно теперь
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:43

Re: ОТП БАНК

  makor06 написав:Обязательно теперь

Нее. Можно отключить в настройках
Но для этого нуна 1й раз войти таки с СМС-кой
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 23:18

  uaprofi написав:а у всех авторизация стала через смс код?

Вони собі взяли Пастернака?
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 00:24

  clientage написав:
  makor06 написав:Обязательно теперь

Нее. Можно отключить в настройках
Но для этого нуна 1й раз войти таки с СМС-кой


Ну мне так сказали по телефону. Зайти не могу так как надо в понедельник переключить сначала на смс.)
makor06
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 09:08

  makor06 написав:
  clientage написав:
  makor06 написав:Обязательно теперь

Нее. Можно отключить в настройках
Но для этого нуна 1й раз войти таки с СМС-кой


Ну мне так сказали по телефону. Зайти не могу так как надо в понедельник переключить сначала на смс.)

Перехід з токена на смс відбувається виключно через відділення. Нажаль, тільки чекати.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:39

  clientage написав:
  makor06 написав:Обязательно теперь

Нее. Можно отключить в настройках
Но для этого нуна 1й раз войти таки с СМС-кой


мда... переключил на пуш, теперь вообще не входит... еще и с Форварда пуши телефон не любит

хаха, зато пуш для входа через сайт пришел, ну хоть так
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:01

Re: ОТП БАНК

только что получил смс странного содержания, поддержка не дала вразумительного ответа

число время
Perevirka kartky
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Misce: CARD_CHECK (YYYYYY)
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:25

Re: ОТП БАНК

SILVER_UA, карта в Apple/Google Pay не добавлена? Если да, то это может быть обновление токенов.
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MASolomko
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