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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 20:27
SILVER_UA написав:
только что получил смс странного содержания, поддержка не дала вразумительного ответа
число время
Perevirka kartky
Kartka *XXXX
Misce: CARD_CHECK (YYYYYY)
Это бильше или привязывали куда то а Гугл пей и т.п.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 20:57
IMPRINTER написав: SILVER_UA написав:
только что получил смс странного содержания, поддержка не дала вразумительного ответа
число время
Perevirka kartky
Kartka *XXXX
Misce: CARD_CHECK (YYYYYY)
Это бильше или привязывали куда то а Гугл пей и т.п.
В Бильше привязывал да. Но уже больше недели двух прошло. В Гуглах не светил еще.
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SILVER_UA
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