Это бильше или привязывали куда то а Гугл пей и т.п.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 20:27
Это бильше или привязывали куда то а Гугл пей и т.п.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Вів 28 лип, 2020 20:57
В Бильше привязывал да. Но уже больше недели двух прошло. В Гуглах не светил еще.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:19
Re: ОТП БАНК
Акція по безкоштовним переказам п2п через OTPSMART закінчується сьогодні чи 31 серпня?
Вже знайшов. Сьогодні останній день.
Додано: Суб 01 сер, 2020 12:12
Re: ОТП БАНК
А шо, налаштування входу в отпсмарт із смс будуть скидатися тепер раз на місяць?
Додано: Суб 01 сер, 2020 12:27
Дасс, у меня тож чото сбросилось
Сами входные СМСки приходят со 2..3 раза
Причем удалось получить СМСку на подверждение отключения этой проверки ток отключив получение пушей
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 01 сер, 2020 12:33
Re: ОТП БАНК
Їх також Пастернак покусав? Одні з небагатьох були, хто працював без багів.
|