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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 20:27
SILVER_UA написав:
только что получил смс странного содержания, поддержка не дала вразумительного ответа
число время
Perevirka kartky
Kartka *XXXX
Misce: CARD_CHECK (YYYYYY)
Это бильше или привязывали куда то а Гугл пей и т.п.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 20:57
IMPRINTER написав: SILVER_UA написав:
только что получил смс странного содержания, поддержка не дала вразумительного ответа
число время
Perevirka kartky
Kartka *XXXX
Misce: CARD_CHECK (YYYYYY)
Это бильше или привязывали куда то а Гугл пей и т.п.
В Бильше привязывал да. Но уже больше недели двух прошло. В Гуглах не светил еще.
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:19
Акція по безкоштовним переказам п2п через OTPSMART закінчується сьогодні чи 31 серпня?
Вже знайшов. Сьогодні останній день.
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Кочевник
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Додано: Суб 01 сер, 2020 12:12
А шо, налаштування входу в отпсмарт із смс будуть скидатися тепер раз на місяць?
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Кочевник
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Додано: Суб 01 сер, 2020 12:27
Кочевник написав:
А шо, налаштування входу в отпсмарт із смс будуть скидатися тепер раз на місяць?
Дасс, у меня тож чото сбросилось
Сами входные СМСки приходят со 2..3 раза
Причем удалось получить СМСку на подверждение отключения этой проверки ток отключив получение пушей
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 01 сер, 2020 12:33
Їх також Пастернак покусав? Одні з небагатьох були, хто працював без багів.
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Кочевник
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Додано: Суб 01 сер, 2020 12:44
Кочевник написав:
Їх також Пастернак покусав? Одні з небагатьох були, хто працював без багів.
Похоже CS новую фичу на них тестит
Кривовато выходит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 01 сер, 2020 22:45
clientage написав: Кочевник написав:
А шо, налаштування входу в отпсмарт із смс будуть скидатися тепер раз на місяць?
Дасс, у меня тож чото сбросилось
Сами входные СМСки приходят со 2..3 раза
Причем удалось получить СМСку на подверждение отключения этой проверки ток отключив получение пушей
а у меня завелись пуши онли - еще и сами подставляются (как у УкрСиба в общем) после отпечатка
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cohan
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