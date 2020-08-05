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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 647648649650

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 632
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:27

  SILVER_UA написав:только что получил смс странного содержания, поддержка не дала вразумительного ответа

число время
Perevirka kartky
Kartka *XXXX
Misce: CARD_CHECK (YYYYYY)


Это бильше или привязывали куда то а Гугл пей и т.п.
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:57

  IMPRINTER написав:
  SILVER_UA написав:только что получил смс странного содержания, поддержка не дала вразумительного ответа

число время
Perevirka kartky
Kartka *XXXX
Misce: CARD_CHECK (YYYYYY)


Это бильше или привязывали куда то а Гугл пей и т.п.

В Бильше привязывал да. Но уже больше недели двух прошло. В Гуглах не светил еще.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:19

Re: ОТП БАНК

Акція по безкоштовним переказам п2п через OTPSMART закінчується сьогодні чи 31 серпня?

Вже знайшов. Сьогодні останній день.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 12:12

Re: ОТП БАНК

А шо, налаштування входу в отпсмарт із смс будуть скидатися тепер раз на місяць?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 12:27

  Кочевник написав:А шо, налаштування входу в отпсмарт із смс будуть скидатися тепер раз на місяць?

Дасс, у меня тож чото сбросилось
Сами входные СМСки приходят со 2..3 раза :evil:
Причем удалось получить СМСку на подверждение отключения этой проверки ток отключив получение пушей :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 12:33

Re: ОТП БАНК

Їх також Пастернак покусав? Одні з небагатьох були, хто працював без багів.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 12:44

  Кочевник написав:Їх також Пастернак покусав? Одні з небагатьох були, хто працював без багів.

Похоже CS новую фичу на них тестит
Кривовато выходит :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:45

  clientage написав:
  Кочевник написав:А шо, налаштування входу в отпсмарт із смс будуть скидатися тепер раз на місяць?

Дасс, у меня тож чото сбросилось
Сами входные СМСки приходят со 2..3 раза :evil:
Причем удалось получить СМСку на подверждение отключения этой проверки ток отключив получение пушей :evil:


а у меня завелись пуши онли - еще и сами подставляются (как у УкрСиба в общем) после отпечатка
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:26

Re: ОТП БАНК

Як ці рукожопи задовбали. Вчора тільки налаштував вхід без смс, знову вимагає.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:34

  clientage написав:
  Кочевник написав:А шо, налаштування входу в отпсмарт із смс будуть скидатися тепер раз на місяць?

Дасс, у меня тож чото сбросилось
Сами входные СМСки приходят со 2..3 раза :evil:
Причем удалось получить СМСку на подверждение отключения этой проверки ток отключив получение пушей :evil:

Кіна не буде. Сапорт відповів, що це відключатиметься для всіх :(
Кочевник
 
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