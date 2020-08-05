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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 20:27
SILVER_UA написав:
только что получил смс странного содержания, поддержка не дала вразумительного ответа
число время
Perevirka kartky
Kartka *XXXX
Misce: CARD_CHECK (YYYYYY)
Это бильше или привязывали куда то а Гугл пей и т.п.
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IMPRINTER
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Додано: Вів 28 лип, 2020 20:57
IMPRINTER написав: SILVER_UA написав:
только что получил смс странного содержания, поддержка не дала вразумительного ответа
число время
Perevirka kartky
Kartka *XXXX
Misce: CARD_CHECK (YYYYYY)
Это бильше или привязывали куда то а Гугл пей и т.п.
В Бильше привязывал да. Но уже больше недели двух прошло. В Гуглах не светил еще.
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:19
Акція по безкоштовним переказам п2п через OTPSMART закінчується сьогодні чи 31 серпня?
Вже знайшов. Сьогодні останній день.
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Кочевник
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Додано: Суб 01 сер, 2020 12:12
А шо, налаштування входу в отпсмарт із смс будуть скидатися тепер раз на місяць?
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Кочевник
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Додано: Суб 01 сер, 2020 12:27
Кочевник написав:
А шо, налаштування входу в отпсмарт із смс будуть скидатися тепер раз на місяць?
Дасс, у меня тож чото сбросилось
Сами входные СМСки приходят со 2..3 раза
Причем удалось получить СМСку на подверждение отключения этой проверки ток отключив получение пушей
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 01 сер, 2020 12:33
Їх також Пастернак покусав? Одні з небагатьох були, хто працював без багів.
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Кочевник
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Додано: Суб 01 сер, 2020 12:44
Кочевник написав:
Їх також Пастернак покусав? Одні з небагатьох були, хто працював без багів.
Похоже CS новую фичу на них тестит
Кривовато выходит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 01 сер, 2020 22:45
clientage написав: Кочевник написав:
А шо, налаштування входу в отпсмарт із смс будуть скидатися тепер раз на місяць?
Дасс, у меня тож чото сбросилось
Сами входные СМСки приходят со 2..3 раза
Причем удалось получить СМСку на подверждение отключения этой проверки ток отключив получение пушей
а у меня завелись пуши онли - еще и сами подставляются (как у УкрСиба в общем) после отпечатка
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cohan
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Додано: Нед 02 сер, 2020 12:26
Як ці рукожопи задовбали. Вчора тільки налаштував вхід без смс, знову вимагає.
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Кочевник
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Додано: Чет 06 сер, 2020 11:34
clientage написав: Кочевник написав:
А шо, налаштування входу в отпсмарт із смс будуть скидатися тепер раз на місяць?
Дасс, у меня тож чото сбросилось
Сами входные СМСки приходят со 2..3 раза
Причем удалось получить СМСку на подверждение отключения этой проверки ток отключив получение пушей
Кіна не буде. Сапорт відповів, що це відключатиметься для всіх
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Кочевник
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