Сказочники
Ну зато хоть смски на вход стали лиитать )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:24
Re: ОТП БАНК
Сказочники
Ну зато хоть смски на вход стали лиитать )
... делайте хоть что-нибудь!
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