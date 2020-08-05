Сказочники
Ну зато хоть смски на вход стали лиитать )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:24
Re: ОТП БАНК
Сказочники
Ну зато хоть смски на вход стали лиитать )
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:46
clientage, ось повна відповідь
Додано: Чет 06 сер, 2020 17:01
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с 11.08 будет 10 грн. от 1 к перевод и 5 грн. менее 1 к перевод
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